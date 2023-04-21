Rzeczpospolita: Польша и Украина сделали первый шаг для создания единого государства

Журналист Михал Шулджиньский заявил, что поток украинских беженцев превратил Польшу в двунациональную страну. Об этом сообщается в его материале для Rzeczpospolita.

«Будет ли это тесный союз, федерация, уния или особое партнерство — покажет время. Но на уровне социума это уже существует. А то, что Польша стала двунациональной страной, — это просто факт», — подчеркнул он, комментируя идею создания единого государства в будущем.

По словам Шулджиньского, в настоящее время граждане Украины составляют более 8% от всего населения Польши. Он также отметил, что сами мигранты и их статус изменились после обострения конфликта, поскольку они стали богаче и образованнее.

5 апреля президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции с главой Польши Анджеем Дудой заявлял, что в будущем между двумя странами не будет никаких границ, в том числе исторических.

Дуда также выражал уверенность, что вскоре границы между Украиной и Польшей не станет. При этом он отмечал, что это случится после того, как Киев станет частью Европейского союза.

Ранее бывший депутат Верховной рады Илья Кива говорил, что Западную Украину продали Польше еще год назад. Он добавлял, что Зеленский в последнее время часто бывает на польской территории, согласовывая последние моменты по этому треку.