Власти Белгорода подтвердили сообщения о взрыве в городе

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подтвердил информацию о взрыве в городе, сообщив, что в результате произошедшего пострадавших нет.

«ЧП в Белгороде. Произошел взрыв. На перекрестке одной из центральных улиц образовалась огромная воронка радиусом 20 метров», — написал он в Telegram.

Глава региона уточнил, что в результате взрыва были повреждены окна в соседнем многоквартирном доме, несколько припаркованных рядом автомобилей, взрывная волна повалила столбы линии электропередачи.

На месте происшествия находятся мэр города Валентин Демидов, начальник управления региональной безопасности Евгений Воробьев, оперативные и аварийные службы, добавил Гладков.

Сообщения о взрыве в Белгороде стали поступать вечером, 20 апреля. В результате взрыва образовалась огромная воронка на перекрестке Ватутина — Губкина.

С 11 апреля 2022 года на территории Белгородской области действует желтый уровень террористической опасности, регион неоднократно подвергался обстрелам.

Ранее губернатор Гладков сообщил, что с начала специальной военной операции жертвами атак со стороны Украины в регионе стали 30 человек, еще 123 получили ранения.