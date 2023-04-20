Конгрессвуман-демократ Нортон призвала США отказаться от ядерного оружия

Власти США должны отказаться от атомных вооружений, подписав Договор о запрещении ядерного оружия, считает конгрессвумен-демократ Элеонора Холмс Нортон, сообщается на сайте политика. Как отмечается, она представила соответствующий законопроект на рассмотрение палаты представителей конгресса США.

«Я представляю Закон об упразднении и конверсии ядерного оружия 2023 года <...> , который призывает США подписать и ратифицировать Договор о запрещении ядерного оружия и перенаправить после подтверждения того, что ядерные державы во всем мире приступили к ликвидации своего ядерного оружия, средства США на содержание ядерного оружия на здравоохранение, жилье и решение климатического кризиса», — говорится в тексте.

Как указала Нортон, законопроект поможет США восстановить свое моральное лидерство в мире, поскольку она является единственным государством, которое пошло на применение ядерного оружия против другой страны. Она также добавила, что американская сторона до сих пор обладает одним из крупнейших арсеналов атомных вооружений.

Ранее бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что мир оказался под угрозой начала ядерного конфликта из-за действий Вашингтона.