Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В администрации президента Молдавии поприветствовали беспорядки в Грузии

close
100%
Irakli Gedenidze/Reuters

Генсек аппарата президента Молдавии, бывший вице-премьер Андрей Спыну поприветствовал беспорядки в Грузии. Он похвалил митингующих, отметив, что таким образом Грузия идет по пути евроинтеграции.

«Грузия протестует. Украина защищается. Молдова сопротивляется. Молодцы», — написал он в своем Telegram-канале.

По мнению Спыну, евроинтеграция — это единственный путь. «Это единственное решение для мира, безопасности, процветания, уважения к людям и заботы о каждом гражданине», — отметил он.

Ранее глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заявил, что США не исключают возможности введения санкций в отношении представителей грузинских властей из-за ситуации вокруг принятия закона об иноагентах.

Депутат Европарламента Виола фон Крамон сравнила акцию протеста в Грузии против принятия парламентом страны закона об иностранных агентах с «майданом» в Киеве.

Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что принятие грузинской версии закона об иностранных агентах является плохим развитием событий для страны. Он указал, что проект противоречит стремлению Тбилиси вступить в Евросоюз.

Вечером 7 марта парламент Грузии в первом чтении принял закон об иноагентах, что стало причиной выхода на улицы тысяч протестующих. Силовики применили против митингующих газ и водометы, из здания парламента Грузии эвакуировали депутатов.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть