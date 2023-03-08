В администрации президента Молдавии поприветствовали беспорядки в Грузии

Генсек аппарата президента Молдавии, бывший вице-премьер Андрей Спыну поприветствовал беспорядки в Грузии. Он похвалил митингующих, отметив, что таким образом Грузия идет по пути евроинтеграции.

«Грузия протестует. Украина защищается. Молдова сопротивляется. Молодцы», — написал он в своем Telegram-канале.

По мнению Спыну, евроинтеграция — это единственный путь. «Это единственное решение для мира, безопасности, процветания, уважения к людям и заботы о каждом гражданине», — отметил он.

Ранее глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заявил, что США не исключают возможности введения санкций в отношении представителей грузинских властей из-за ситуации вокруг принятия закона об иноагентах.

Депутат Европарламента Виола фон Крамон сравнила акцию протеста в Грузии против принятия парламентом страны закона об иностранных агентах с «майданом» в Киеве.

Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что принятие грузинской версии закона об иностранных агентах является плохим развитием событий для страны. Он указал, что проект противоречит стремлению Тбилиси вступить в Евросоюз.

Вечером 7 марта парламент Грузии в первом чтении принял закон об иноагентах, что стало причиной выхода на улицы тысяч протестующих. Силовики применили против митингующих газ и водометы, из здания парламента Грузии эвакуировали депутатов.