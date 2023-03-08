Politico: конфликт на Украине «продвигает» права представителей ЛГБТ в стране

Конфликт на Украине сделал многое для продвижения прав ЛГБТ в этой стране. Об этом пишет издание Politico.

Издание отмечает, что накануне власти Украины сделали шаг, «который был почти немыслим еще год назад», — украинский депутат внес в парламент страны закон, который предоставил бы партнерские права однополым парам.

«Этот закон отражает резкое неприятие попыток России превратить гомофобию в оружие», — отмечает издание.

Журналист Дж. Лестер Федер в статье для Politico высказывает мнение, что все больше украинцев поддерживают равенство и «отвергают ценности», которые поддерживает Россия.

По его словам, ЛГБТ-солдаты на передовой опровергли идею о том, что «гей не может быть патриотом». Он также отмечает, что десятки ЛГБТ-организаций по всей Украине превратились в группы гуманитарной помощи, помогая и предоставляя еду, лекарства и другие ресурсы людям, пострадавшим от боевых действий.

«Поскольку представители ЛГБТ продемонстрировали свою приверженность защите демократии на Украине, общественное мнение быстро стало более благосклонным к реформам, направленным на полное признание их прав как граждан», — говорится в статье.

Накануне депутат Верховной рады от партии «Голос» Инна Совсун направила в парламент законопроект, который предусматривает возможность официальной регистрации однополого «партнерства» военными. Совсун указала, что в случае одобрения инициативы для однополых пар закрепят взаимные права и обязанности, вопросы владения имуществом и наследства, а также вопросы социальной защиты, прав в случае смерти или исчезновения партнера.

В августе президент Украины Владимир Зеленский обратился к премьер-министру страны Денису Шмыгалю с просьбой рассмотреть вопрос легализации ЛГБТ-союзов.