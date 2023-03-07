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Литва попросила постоянного присутствия немецких войск в стране

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Ints Kalnins/Reuters

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас попросил своего немецкого коллегу Бориса Писториуса разместить в стране войска ФРГ на постоянной основе. Об этом сообщает LRT.

«Мы увеличиваем интенсивность учений, мы нацелены на то, чтобы программа учений обеспечивала постоянное присутствие хотя бы одного немецкого батальона в Литве», — сказал министр.

Он уверен, что «планы Кремля по численному увеличению сил в приграничных с НАТО регионах свидетельствуют о решимости на долгосрочное противостояние». По его словам, географическое положение стран Балтии требует присутствия союзников в регионе.

«Литва расположена между Белоруссией, потерявшей независимость, и Калининградской областью. Стратегия обороны Прибалтики не может основываться только на подкреплениях, она должна основываться и на надежных силах «на месте», чего требует наша география и упомянутые мной факторы», — сказал он.

При этом министр обороны Германии Борис Писториус отметил, что решение о постоянном размещении немецкой бригады в Литве зависит от позиции НАТО. При этом он подчеркнул, что дислокация бригады в Литве имеет необходимую инфраструктуру, в том числе для размещения военнослужащих с семьями.

«У нас есть бригада, направленная в Литву, Литва уже начала необходимые процессы по установке инфраструктуры. Должно быть принято около 5 тыс. человек. Но мы ставим другой вопрос: что НАТО говорит о том, что нужно с военной точки зрения», — сказал Писториус.

Ранее глава Минобороны Литвы Анушаускас назвал Россию «прямой и долгосрочной угрозой» для страны.

Премьер Литвы премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните выступила за развитие системы безопасности Европы без России.

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