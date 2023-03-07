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Лукашенко: Украина хочет втянуть Белоруссию в войну по команде США

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Украина хочет втянуть Белоруссию в войну «по команде американцев», цитирует госагентство «БелТА».

«Если они рассчитывают (я ведь знаю, что они хотят нас втянуть в войну по команде американцев)… Если вы думаете, что вы, бросив этот вызов, втянете нас в войну завтра, которая сегодня идет уже по всей Европе, вы заблуждаетесь», — сказал белорусский лидер на церемонии вручения госнаград.

Он подчеркнул, что у белорусских властей «нервы крепкие» и республику не удастся втянуть в конфликт «завтра».

Ранее Лукашенко рассказал, что за организацией неудавшегося теракта на российский самолет А-50, находящийся на военном аэродроме «Мачулищи», стоят украинские спецслужбы.

В ноябре прошлого года Лукашенко заявил в ходе сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, что страны Запада «всеми силами» пытаются «втянуть» Белоруссию в украинский конфликт, притом что они сами в него вовлечены «по уши».

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