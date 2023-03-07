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Лукашенко: для диверсии против российского самолета A-50 в Мачулищах использовали БПЛА

Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскрыл подробности готовящегося теракта против самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛО) А-50 ВКС, базирующегося на белорусском аэродроме в Мачулищах, передает Telegram-канал «Пул Первого».

Он рассказал, что в Белоруссии был задержан «террорист украинских спецслужб» и его пособники, причастные к попытке диверсии в отношении самолета А-50 на аэродроме «Мачулищи».По его словам, для этого готовили небольшой беспилотник, чтобы его сложно было отследить.

«На Украине были задействованы эти два беспилотника, обучен этот человек и другие, которые ему помогали», — сказал белорусский лидер.

По его данным, для подготовки теракта был завербован россиянин, который родился в Кривом Роге и некоторое время жил в Крыму. Его готовили украинские спецслужбы, обучали с помощью самых современных технологий, заявил Лукашенко.

Ранее СМИ опубликовали сообщения о том, что беспилотники, якобы запущенные с территории Черниговской и Киевской областей Украины, совершили атаку на военный аэродром Мачулищи под Минском. Более того, сообщалось о якобы перестрелке на белорусско-украинской границе.

Позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Минск опроверг сообщения об атаке беспилотников на аэродром, а пресс-служба белорусского Минобороны опубликовала кадры исправного самолета.

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