Киргизия и Таджикистан проведут новый раунд переговоров о спорных участках границы

Делегации Киргизии и Таджикистана собираются в марте провести встречу для обсуждения делимитации и демаркации границы между двумя республиками, передает ТАСС. Как заявили в пресс-службе киргизского правительства, диалог должен пройти на таджикской территории.

«Делегация Кыргызской Республики с 10 по 16 марта 2023 года проведет в Душанбе встречу с коллегами из Таджикистана, на которой обсудит делимитацию и демаркацию общего участка государственной границы», — отметили в кабмине Киргизии.

Как ожидается, делегация киргизской стороны будет состоять из 15 человек, возглавит группу спецпредставитель правительства Назирбек Борубаев. При этом сам процесс делимитации границ стороны ведут уже более 20 лет, за это время им удалось согласовать более 60% приграничной линии.

Ранее сообщалось, что главы Таджикистана и Киргизии Эмомали Рахмон и Садыр Жапаров поддержали активизацию переговоров о демаркации границы.