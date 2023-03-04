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Трамп хочет запретить экс-вице-президенту США Пенсу давать показания по выборам 2020 года

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Jonathan Ernst/Reuters

Бывший президент Дональд Трамп подал заявление в суд к экс-вице-президенту Майку Пенсу с требованием запретить давать показания по делу о возможных попытках оспорить результаты федеральных выборов 2020 года. Об этом сообщает телеканал CNN.

При этом адвокаты Трампа обратились к прокурору Джеку Смиту, что они намерены настаивать на том, чтобы Пенса не допустили к участию в уголовном разбирательстве.

Ранее бывший вице-президент США Майк Пенс, занимавший этот пост в годы президентства Дональда Трампа, не стал прямо высказываться в поддержку экс-главы Белого дома в преддверии новых выборов. Как указал бывший вице-президент США, он уверен в победе кандидата-республиканца на президентских выборах 2024 года. Он также добавил, что Трамп стал мудрым выбором именно в 2016 году.

До этого сообщалось, что более 40% республиканцев готовы голосовать за Трампа на выборах президента.

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