Посол Эритреи в РФ Цеггай: Франция и другие страны Запада теряют влияние в Африке

Посол Эритреи в России Петрос Цеггай в интервью РИА Новости заявил, что Франция и другие западные государства теряют свое влияние в странах Африки.

Цеггай отметил, что несколько африканских стран имеют такую же точку зрения, как Эритрея. По его мнению, раньше, когда на континенте «господствовали» Франция и Соединенные Штаты, африканцам было сложно выступать против.

«Сейчас другой мир строится, поэтому они могут дышать свободно. Это дает многим странам надежду, что все идет в хорошем направлении», — считает он.

По словам посла, труднее всего приходится бывшим колониям Франции, которые до сих пор зависят от нее.

«Сейчас они по-другому рассуждают, молодежь требует иного отношения, а во главе многих стран хоть и стояли африканские политики, в голове у них «маленькая колониальная Европа». Сейчас французы не будут иметь такого влияния, как раньше», — добавил дипломат.

Цеггай указал, что африканцы держат вклады банках Франции, но в дальнейшем ситуация может измениться.

«Африканские страны заставили так сделать во время получения независимости. Следующее поколение не будет с этим соглашаться», — заключил посол.

Ранее посол Анголы в России Аугушту да Силва Кунья заявлял, что западные страны из-за украинского кризиса обратились за ресурсами в Африку. По его словам, они намерены развивать экономическое партнерство с регионом.