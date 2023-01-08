Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Посол Эритреи в РФ Цеггай: Франция и другие страны Запада теряют влияние в Африке

close
100%
Depositphotos

Посол Эритреи в России Петрос Цеггай в интервью РИА Новости заявил, что Франция и другие западные государства теряют свое влияние в странах Африки.

Цеггай отметил, что несколько африканских стран имеют такую же точку зрения, как Эритрея. По его мнению, раньше, когда на континенте «господствовали» Франция и Соединенные Штаты, африканцам было сложно выступать против.

«Сейчас другой мир строится, поэтому они могут дышать свободно. Это дает многим странам надежду, что все идет в хорошем направлении», — считает он.

По словам посла, труднее всего приходится бывшим колониям Франции, которые до сих пор зависят от нее.

«Сейчас они по-другому рассуждают, молодежь требует иного отношения, а во главе многих стран хоть и стояли африканские политики, в голове у них «маленькая колониальная Европа». Сейчас французы не будут иметь такого влияния, как раньше», — добавил дипломат.

Цеггай указал, что африканцы держат вклады банках Франции, но в дальнейшем ситуация может измениться.

«Африканские страны заставили так сделать во время получения независимости. Следующее поколение не будет с этим соглашаться», — заключил посол.

Ранее посол Анголы в России Аугушту да Силва Кунья заявлял, что западные страны из-за украинского кризиса обратились за ресурсами в Африку. По его словам, они намерены развивать экономическое партнерство с регионом.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть