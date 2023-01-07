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Захарова назвала «сатанизмом» решение Зеленского лишить гражданства 13 священников УПЦ

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Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала в своем Telegram-канале указ президента Украины Владимира Зеленского о лишении гражданства 13 священников канонической Украинской православной церкви (УПЦ).

Как считает Захарова, такое решение украинских властей является «сатанизмом».

«И это в православное Рождество! Сатанизм как он есть», — написала дипломат, комментируя эту ситуацию.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ от 28 декабря 2022 года о приостановке гражданство ряда священников УПЦ МП.

По информации украинского издания «Lb.ua», речь идет о приостановлении гражданства 13 представителей УПЦ, в том числе, митрополита Тульчинского и Брацлавского Ионафана, который подозревается в госизмене.

Ранее СБУ заявила об обнаружении «прокремлевской литературы» в храмах УПЦ.

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