США в рамках помощи Киеву выделяют $682 млн восточным странам НАТО на закупку вооружений

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Соединенные Штаты в рамках крупнейшего пакета военной помощи выделяют $682 млн странам восточного блока НАТО на закупку вооружений, передает РИА Новости.

«Сегодняшний пакет помощи включает в том числе $682 млн для региональных партнеров и партнеров НАТО по восточному флангу НАТО», — сказала она.

Представительница Белого дома пояснила, то эти деньги пойдут на восполнение пожертвованной ими военной техники.

Также Жан-Пьер сообщила, что США выделили Украине новый крупнейший пакет помощи на $3 млрд. Из них $225 млн пойдут на долгосрочное укрепление военного потенциала Украины и модернизацию ее вооруженных сил.

Ранее издание Associated Press писало, что новый пакет военной помощи Штатов Украине станет самым масштабным.