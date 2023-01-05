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Немецкий политолог Меллинг: Украина не сможет вернуть территории Крыма и Донбасса

Политолог Меллинг назвал планы Украины по возвращению Донбасса и Крыма нереалистичными

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Илья Питалев/РИА Новости

Директор по исследованиям Германского совета по международным отношениям в Берлине Кристиан Меллинг назвал «возвращение» Украиной территорий Донбасса и Крыма
«нереалистичной задачей». Об этом он написал в своей статье для издания Zdf.

Меллинг указал, что Донбасс, находящийся под контролем России с 2014 года, «будет гораздо более сложной задачей для Украины».

«Освобождение Крыма, который де-факто интегрирован в РФ и сильно милитаризован с 2014 года, вряд ли кажется реалистичным», — считает он.

Меллинг отметил, что Киев должен расставить приоритеты для максимально эффективного использования своих «ограниченных ресурсов».

Ранее начальник Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил о планах Киева весной перейти к «серьезному наступлению». Он отметил, что целью Украины является возвращение границ 1991 года.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

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