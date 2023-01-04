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Акции в поддержку Саакашвили прошли в нескольких городах Грузии и других странах

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Irakli Gedenidze/Reuters

В нескольких городах Грузии и других странах 4 января прошли акции в поддержку бывшего грузинского президента Михаила Саакашвили, который находится в тюрьме с октября 2021 года. Об этом сообщает телекомпания Mtavari Arkhi.

Участники акций требовали разрешить политику продолжить лечение в заграничной клинике. В настоящее время Саакашвили лечится в тбилисской клинике «Вивамед» из-за осложнений после длительной голодовки.

Отмечается, что акции под лозунгом SaveMisha («Спасите Мишу») прошли у генеральных консульств и посольств Грузии в Нью-Йорке, Вашингтоне, Лондоне, Берлине, Мюнхене, Франкфурте, Вене, Брюсселе, Страсбурге, Гааге, Праге, Стокгольме, Берне, Софии, Барселоне, Афинах, Тель-Авиве, Киеве, Кишиневе.

В Грузии акции прошли в Батуми, Кутаиси, Рустави, Гори, Зугдиди, Чорвиле и Уреки, а также в столице — в Тбилиси, на мосту мира.

Организовали частную акцию в городах Грузии члены оппозиционной грузинской партии «Единое национальное движение», за границей акции организовал юрист и правозащитник Марк Фейгин (признан в РФ иностранным агентом).

Ранее Саакашвили заявлял, что на 100% чувствует себя украинцем, и, если бы он сейчас оказался в Украине, то был бы рядом с президентом этой страны Владимиром Зеленским.

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