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Трамп призвал поддержать выдвижение Маккарти на пост спикера Палаты представителей США

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Global Look Press

Бывший президент США Дональд Трамп призвал членов Республиканской партии поддержать кандидата на пост спикера палаты представителей Кевина Маккарти. Соответствующее заявление он сделал в социальной сети Truth Social.

Экс-президент считает, что республиканцам пора «закрыть сделку» и «принять победу». Он добавил, что Маккарти будет «хорошо работать, а может быть, и прекрасно».

Ранее сообщалось, что повторное голосование за спикера Палаты представителей США, которое состоялось впервые за почти сто лет, не выявило победителя, выборы продолжаются.

Кандидат от демократов Хаким Джеффрис набрал 212 голосов, а лидер Республиканской партии в Палате представителей Кевин Маккарти всего лишь 203. Для победы необходимо было получить 218 голосов.

Не поддержали своего лидера 19 республиканцев, они отдали свои голоса за однопартийца Джима Джордана.

Выборы будут продолжаться до тех пор, пока один из кандидатов не наберет достаточное количество голосов.

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