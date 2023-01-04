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Мэр Полтавы назвал подозрение спецслужб Украины политически мотивированным

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РИА «Новости»

Мэр Полтавы Александр Мамай опубликовал обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, заявив, что подозрение СБУ в его отношении беспочвенно. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

По его словам, он получил подозрение в том, чего не совершал, а само подозрение является «необоснованным и политически мотивированным».

По его словам, информация об обеспечении украинских военных, которую он сообщил на пресс-конференции, является открытой, а не засекреченной, ее «видели большое количество сотрудников».

Ранее СБУ подтвердила сообщения о том, что мэру Полтавы Александру Мамаю сообщено о подозрении в распространении информации о размещении украинских войск.

По этой статье ему может грозить до 12 лет лишения свободы.

До этого сообщалось, что СБУ вручила мэру Полтавы Александру Мамаю подозрение в распространении информации о размещении военных ВСУ.

15 декабря Мамай сообщил, что в полтавской общине будет дислоцироваться военная часть ВСУ.

Также Александр Мамай публично сообщал о перемещении оружия и боеприпасов, считает СБУ.

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