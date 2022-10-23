Саркози заявил, что ЕК действует за пределами мандата в подходе к кризису на Украине

Европейская комиссия (ЕК) в настоящий момент действует за пределами своей компетенции в подходе к кризису на Украине, считает бывший президент Франции Николя Саркози. Об этом сообщает Le Journal du Dimanche.

«Еврокомиссия является административной структурой. Я никак не могу понять, на основе какой статьи европейских соглашений председатель комиссии Урсула фон дер Ляйен считает себя компетентной в вопросах закупок вооружений и внешней политики», — сказал экс-глава французского государства.

Также политик подчеркнул, что чем больше предоставляется оружия, тем больше происходит смертей.

Саркози отметил, что политика Евросоюза в украинском кризисе слишком сильно зависит от «экзальтации, раздраженности».

«Мы танцуем на краю вулкана», — предположил бывший президент в ходе интервью.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.