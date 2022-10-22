Украинский премьер предупредил ЕС о цунами мигрантов с Украины предстоящей зимой

Если предстоящей зимой на Украине не будет обеспечено должное энерго- и водоснабжение, отопление, Европе грозит миграционное цунами, предупредил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью немецкой газете FAZ.

«Ведь если на Украине больше не будет электроэнергии, отопления, воды, то это может вызвать новое миграционное цунами», — сказал Шмыгаль.

По его словам, на данный момент украинцы курсируют между Европой и Украиной. Он обратил внимание, что с 24 февраля из страны выехали более 8 млн человек, при этом более 7 млн вернулись.

Как утверждает Шмыгаль, согласно опросам, 85% украинцев, выехавших из страны, хотели бы вернуться обратно. По словам Шмыгаля, для этих людей власти хотят как можно скорее создать необходимые условия.

Он выразил мнение, что предстоящей зимой многие «в буквальном смысле могут замерзнуть». По его словам, на этом фоне грозит произойти гуманитарная катастрофа, с которой Европа не сталкивалась со времен Второй мировой войны.

Премьер Украины также призывал превратить изъятие активов РФ в глобальный механизм.