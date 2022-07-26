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Медведев назвал современную политику ЕС коктейлем из хамства, инфантильности и глупости

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Valentin Yegorshin/Reuters

Замглавы Совета Безопасности России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале назвал современную политику Евросоюза по отношению к России коктейлем из хамства, инфантильности и глупости.

Медведев пишет, что европейские страны с началом специальной военной операции на Украине решили «наказать Россию» и «порвать российскую экономику», введя тотальные санкции на энергоресурсы. При этом в ЕС не обратили внимания на то, что эти санкции потенциально способны разрушить европейскую промышленность.

«Потом спохватились... Вспомнили, что зиму никто не отменял, а альтернативные поставки газа, нефти и угля дороги или просто нереальны. Осознали, как трудно сидеть на трех стульях. Типа мы и Украине помогаем, и России вредим, но и своя экономика и люди тоже нечужие», — пишет Медведев.

Медведев отмечает, что несмотря на осознание риска остаться без электричества и теплоснабжения, Евросоюз для предотвращения энергетического кризиса не придумал ничего, кроме наращивания поставок оружия Украине.

«Жовто-блакитная истерика спровоцировала тяжелую диарею от страха замерзнуть в своих стылых жилищах, глядя в заиндевевшее окно на угасающие производства <...> Ну-ну. Скоро придут холода...» — резюмировал Медведев.

Ранее в Еврокомиссии призвали готовиться к прекращению поставок российского газа «в любой момент».

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