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МИД РФ: Россия пока не будет вводить визы для граждан Украины

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Алексей Куденко/РИА «Новости»

Директор консульского департамента Министерства иностранных дел Российской Федерации Иван Волынкин заявил, что ведомство анализирует последствия введения визового режима для въезда россиян на Украину, но аналогичного решения для украинцев Москва пока не принимала. Об этом сообщает ТАСС.

«В министерстве приступили к анализу ситуации в связи с известным решением Киева с 1 июля частично приостановить, а с 1 января 2023 года — полностью прекратить действие соглашения 1997 года, которое позволяет гражданам России и Украины совершать взаимные поездки без виз, с точки зрения его возможного влияния на и без того ужесточившиеся в последние годы правила въезда россиян на Украину», — рассказал дипломат.

По его словам, российская сторона аналогичного решения не принимала, и украинским гражданам по-прежнему не требуется оформлять визу для въезда в нашу страну.

Ранее руководитель министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ни один гражданин Российской Федерации не подал заявку на получение визы после введения Украиной визового режима.

Украина с 1 июля ввела визовый режим с Россией. Россияне могут оформить украинские визы в визовых центрах VFS Global. Они расположены в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Екатеринбурге, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Калининграде и Казани.

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