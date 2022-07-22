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Глава МИД Приднестровья Игнатьев: вопрос о присоединении региона к России не обсуждается

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Министр иностранных дел непризнанной Приднестровской Молдавской республики Виталий Игнатьев заявил, что сейчас не обсуждается присоединение Приднестровья к России. Об этом он сообщил журналистам на пресс-конференции, передает РИА «Новости».

«У нас есть приоритет, основанный на референдуме 2006 года. Формулировка вопроса на референдуме звучала так: «За независимое развитие Приднестровья и последующее свободное вступление в Российскую Федерацию». Это то, что еще в 2006 году 17 сентября определил наш народ», — сказал Игнатьев, добавив, что сегодня приоритетом для республики является независимость.

Кроме того, министр добавил, что «народ Приднестровья желает» присоединиться к России.

22 июля Игнатьев заявлял, что Приднестровье намерено добиться своей независимости, а затем присоединиться к России.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в то же время отметил, что не знает, с чем связаны подобные заявления.

Представитель ПМР в Объединенной контрольной комиссии (ОКК), сопредседатель ОКК Олег Беляков ранее говорил в разговоре с «Газетой.Ru», что, если Приднестровье вступит в состав Российской Федерации, привлечение Молдавии в качестве миротворческой силы для обеспечения безопасности в регионе будет не так необходимо, как раньше.

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