Путин проинформировал Токаева о ходе спецоперации на Украине

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора 2 апреля проинформировал казахстанского коллегу Касым-Жомарта Токаева о ходе российской специальной военной операции на Украине. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

Кроме того, главы государств обсудили актуальные вопросы повестки дня, торгово-экономическое сотрудничество, интеграционные объединения на евразийском пространстве и т.д.

Путин и Токаев условились о контактах на различных уровнях.

Накануне Путин переговорил с турецким лидером Тайипом Эрдоганом по ситуации на Украине.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Заявления, санкции, потери, кадры из зоны боевых действий – главные события месяца, прошедшего со дня начала спецоперации в Донбассе и на Украине, в проекте «Газеты.Ru».