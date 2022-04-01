Польша заявила о готовности стать гарантом безопасности Украины

Вице-премьер Польши Ярослав Качиньский заявил, что его страна готова стать гарантом безопасности Украины, если на такой шаг пойдут и США. Об этом он сказал в эфире Польского радио.

По его словам, если бы это были серьезные гарантии, в том числе с участием других государств Европы, то в данном случае для Польши не будет «никаких противопоказаний».

Ранее глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что Франция готова изучить возможность стать гарантом безопасности Украины в случае принятия ею нейтрального статуса.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Заявления, санкции, потери, кадры из зоны боевых действий – главные события месяца, прошедшего со дня начала спецоперации в Донбассе и на Украине, в проекте «Газеты.Ru».