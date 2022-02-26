Медведев назвал приостановку членства РФ в Совете Европы «поводом хлопнуть дверью»

Заместитель председателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев прокомментировал приостановку членства России в Совете Европы. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Совет Европы и ПАСЕ вот приостановили членство России. Дикая несправедливость. Хотя неплохой повод, наконец, хлопнуть дверью и забыть об этих бессмысленных богадельнях навсегда», — заявил зампред Совбеза.

По его словам, приостановление членства России в организациях является также «хорошей возможностью восстановить ряд важных институтов для предотвращения особо тяжких преступлений в стране».

25 февраля Совет Европы приостановил права России на представительство в организации на фоне спецоперации РФ в Донбассе. Приостановка членства распространяется на работу страны в ПАСЕ, Комитете министров иностранных дел (КМСЕ) и ЕСПЧ.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о всеобщей мобилизации.

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