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Поклонская призвала Зеленского сложить оружие

Поклонская призвала Зеленского сделать шаг к миру и сложить оружие

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Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Заместитель главы Россотрудничества Наталья Поклонская призвала президента Украины Владимира Зеленского сделать шаг навстречу установлению мира и сложить оружие. Об этом она написала в Telegram.

«Подняться над желанием удержать власть, проявить мудрость, сдержанность и благоразумие, стать человеком, который вернул мир и сохранил жизни людям с обеих сторон. Такое решение поддержит и Россия, и Украина», — отметила она.

По словам Поклонской, «смелый и мудрый правитель в самый роковой час для своего народа способен сохранить жизни мирных жителей и военнослужащих». Она подчеркнула, что русские и украинцы - сильные нации, которые способны проходить самые сложные испытания — «даже те, которые называются враждой».

Ранее Поклонская обратилась к русским и украинцам с просьбой не поднимать, а сдавать оружие. Она заявила, что украинский лидер «понимает, что толкает свой собственный народ в пучину кровопролития», но не может сесть за стол переговоров и призвать к ответственности государственных военных преступников, так как сам находится в их власти.

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