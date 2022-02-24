FT: Джонсон настаивает на отключении России от SWIFT

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон «очень сильно» настаивает на отключении России от международной системы платежей SWIFT, сообщает Financial Times.

По информации издания, Джонсон надеется, что это нанесет серьезный удар по российским банкам и их способности совершать операции за пределами своих границ.

Он уточнил, что любое решение в отношении SWIFT может быть принято только с международного согласия и эту позицию якобы разделяет администрация американского президента Джо Байдена.

Между тем канцлер Германии Олаф Шольц предупредил Джонсона, что Германия не поддержит такого «резкого шага», то же утверждают в ЕС, по словам официальных лиц, «близких к переговорам» о санкциях.

Ранее отключить Россию от SWIFT призвал и глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба. По его словам, мировое сообщество должно принять «разрушительные санкции против РФ», изолировать Россию всеми способами, а также поставить оружие для Украины и оказать финансовую и гуманитарную помощь Киеву.