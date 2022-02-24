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Парламент Латвии принял заявление в поддержку Украины, призвав ввести санкции против РФ

Сейм Латвии призвал ввести масштабные санкции против РФ и Белоруссии из-за Украины

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Global Look Press

Сейм Латвии 24 февраля на заседании принял заявление в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, призвав к введению масштабных санкций в отношении России и Белоруссии. Об этом сообщает ТАСС.

Кроме того, латвийские депутаты призывают Совет Европы поднять вопрос об исключении Российской Федерации из организации.

Парламент республики осуждает военную операцию России в Донбассе, а также «участие Белоруссии в ней». Доказательств участия белорусских военных в операции не приводится.

Парламентарии настаивают на том, чтобы Москва и Минск решили проблемы дипломатическим путем, «прекратили все дальнейшие акты агрессии и провокаций против Украины» и выполнили взятые на себя обязательства.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина вводит военное положение на всей территории страны.

В Киеве, Харькове, Одессе и других крупных городах страны слышны взрывы. По предварительным данным, они доносятся из воинских частей ВСУ. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

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Санкции против России
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