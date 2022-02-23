Украина зарегистрировала обращения о прекращении членства России в Совете Европы и ОБСЕ

Верховная рада Украины зарегистрировала проект обращения об исключении России из состава Совета Европы. Документ размещен на сайте госоргана.

«Проект постановления об Обращении Верховной рады Украины в Совет Европы по прекращению членства Российской Федерации в Совете Европы», — говорится в названии документа, текст которого пока отсутствует.

Аналогичное обращение зарегистрировано и в адрес Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Ранее депутат Верховной рады Оксана Савчук, не состоящая в какой-либо фракции, зарегистрировала проект обращения в ООН с предложением исключить Россию из организации.

Документ под названием «Проект постановления об обращении Верховной Рады Украины в Генеральную Ассамблею Организации Объединенных Наций по поводу исключения Российской Федерации из состава членов Организации Объединенных Наций» был зарегистрирован в среду, 22 февраля.