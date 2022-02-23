В Верховную раду внесли проект о закрытии границы Украины с Россией и Белоруссией

В Раде зарегистрировали проект постановления об обращении к президенту Украины с просьбой о закрытии границы с Россией и Белоруссией, сообщается на сайте парламента.

Проект постановления также предполагает объявление военного положения на территории Донецкой и Луганской областей и прекращение транспортного сообщения с Российской Федерацией.

Как уточняется, принятие проекта обусловлено фактом «военной агрессии» России, созданием ею «оккупационных администраций» на территориях Донецкой и Луганской областей и «нарушением» РФ «принципов международного права и международных обязательств».

Автором инициативы стала депутат от националистической партии «Свобода» Оксана Савчук.

В парламенте также зарегистрирован проект постановления о санкциях против депутатов Госдумы РФ, которые голосовали за признание суверенитета ДНР и ЛНР, и проекты постановления о разрыве дипломатических отношений с Россией.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании суверенитета ДНР и ЛНР, с их руководителями также были заключены договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.