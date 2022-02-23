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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Путин заявил о непростой международной ситуации и опасной активности НАТО

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Алексей Никольский/РИА «Новости»

Президент Владимир Путин в своем поздравлении россиян с Днем защитника Отечества указал, что активность НАТО и расшатывание системы контроля над вооружением таят опасности. Его слова приводит РИА Новости.

Глава государства отметил, что международная ситуация складывается непростая.

«Мы видим, как непросто складывается международная обстановка, какие опасности таят существующие вызовы, такие как расшатывание системы контроля над вооружениями или военная активность блока НАТО», — указал Путин.

Ранее российский президент ответил на вопрос о границах Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). По его словам, когда российская сторона признала ДНР и ЛНР, речь шла и о признании их основных документов, в том числе конституций.

Он добавил, что Москва надеется, что спорные вопросы, которые могут возникнуть на границе этих государств, будут разрешены во время переговоров с Киевом. Лидер признал, что в настоящее время это не представляется возможным, так как ситуация обострилась и ведутся боевые действия.

Также Путин заявил, что отказ Украины от вступления в НАТО и нейтралитет стали бы лучшим решением конфликта Киева с Москвой.

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