Британия введет против России санкции на фоне признания ДНР и ЛНР

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что новые санкции королевства в отношении России ударят по «экономическим интересам, которые поддерживали российскую военную машину». Об этом сообщает «Би-би-си».

«Они очень сильно ударят по России, и в случае вторжения (на Украину — прим.) мы собираемся сделать гораздо больше», — сказал политик.

По его словам, из-за этих ограничений российские компании не смогут получать финансовые средства с британских рынков капитала.

Накануне в ходе телефонного разговора Джонсон пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому оказать дополнительную военную помощь в связи с признанием Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик.

Британский премьер подчеркнул, что Лондон будет поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины независимо от действий России.

Ранее верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что первые санкции в отношении России будут приняты уже 22 февраля.