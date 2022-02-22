В Италии признание Россией ЛНР и ДНР посчитали ошибкой Запада

Депутат итальянского парламента от партии «Лига» Вито Коменчини в разговоре с РИА «Новости» заявил, что признание Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик (ЛНР и ДНР) является следствием провала Минских соглашений и игнорирования западных стран стремления Донбасса к автономии.

«Выбор в пользу признания Россией регионов Донбасса — одно из предсказуемых последствий горького провала Минских соглашений. Мне кажется очевидным, что Запад и особенно Европа не смогли понять и всерьез отнестись к требованиям населения Донбасса», — сказал политик.

По его мнению, Европе следует стремиться к возвращению статуса цивилизации, во главе которой «находятся люди, ценности и личность, а не разжигание идеологических столкновений и бессмысленного национализма».

«Граждане этих территорий, живущие восемь лет в обстановке осады, окружения, террора, без всякого понимания и работы, в больших количествах в итоге вынуждены укрыться в России. Игнорирование стремления Донбасса к автономии и языковой свободе было непростительной ошибкой», — подчеркнул Коменчини.

В понедельник, 21 февраля глава России Владимир Путин подписал приказы о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик, а также поручил Министерству обороны обеспечить поддержание мира на их территории.

Ранее из-за обострения отношений между ДНР, ЛНР с украинской стороной главы самопровозглашенных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к Путину с просьбой признать независимость регионов.