В Британии заявили о суровых последствиях для России из-за признания ЛНР и ДНР

Постпред Великобритании при Организации объединенных наций (ООН) Барбара Вудворд во время заседания Совета безопасности ООН заявила, что решения России по Донецкой и Луганской народным республикам будут иметь суровые и далеко идущие последствия. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Действия, которые Россия сегодня избрала, будут иметь суровые и далеко идущие последствия», — заявила Вудворд.

Она подчеркнул, что эта ситуация отразится на суверенитете и территориальной целостности Украины и международном праве.

Ранее постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что президент России Владимир Путин «порвал в клочья» минские соглашения, подписав указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик.

Указ о признании независимости был подписан президентом России Владимиром Путиным в понедельник, 21 февраля. С соответствующей просьбой обратились главы республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник. Также был подписан договор о дружбе и взаимопомощи между Россией, ДНР и ЛНР.