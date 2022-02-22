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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Секретарь СНБО Данилов: Киев продолжит выполнять обязательства перед жителями Донбасса

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что Киев продолжит выполнять все свои обязательства перед жителями неподконтрольных территорий Донбасса. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Что касается обязательств Украины по отношению ко всем гражданам нашей страны, мы все обязательства выполняли, выполняем и будем выполнять. В случае необходимости мы предпримем расширение (программы поддержки)», — рассказал Данилов.

Ранее президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, во время которого сообщил о необходимости признания независимости самопровозглашенных республик Донбасса.

До этого президент Украины Владимир Зеленский провел срочные консультации с канцлером ФРГ Олафом Шольцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном, а также созвал заседание Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО) после заявлений на Совбезе России.

В Москве 21 февраля прошло заседание Совета безопасности, которое возглавил Путин. На повестке дня стоял вопрос о признании самопровозглашенных республик Донбасса. Главы непризнанных республик незадолго до этого обратились к президенту России с просьбой о признании независимости ДНР и ЛНР.

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Обострение ситуации вокруг Украины
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