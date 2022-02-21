В МВД Украины ответили на обвинения в обстреле погранпункта РФ

Министерство внутренних дел Украины сочло заявления об обстреле позиций пограничников в Ростовской области «провокацией», об этом ведомство сообщило на своей странице в Facebook.

«В частности, не указывается точное место, где это произошло, кроме как в 150 м от российско-украинской границы (и) в пределах Ростовской области. Отметим, что Ростовская область граничит как с контролируемой украинскими властями территорией в пределах Луганской области, так и с неконтролируемым участком украинской границы, протяженность которой более 400 км», — заявили в ведомстве.

Там также добавили, что, по данным МВД, сотрудники ФСБ РФ не информировали подразделения Государственной пограничной службы Украины «о каких-либо нестандартных ситуациях».

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов отверг обвинения в обстреле погранпункта в Ростовской области.

До этого в ФСБ России сообщили, что выпущенный с территории Украины снаряд попал в пункт пограничной службы по Ростовской области, в результате чего здание было полностью разрушено. В результате инцидента никто не пострадал.