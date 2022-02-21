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OCCRP нашел у семьи Токаева квартиры в Женеве и офшоры

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Kazakh presidential website/Xinhua

У семьи президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева нашли квартиры в Женеве и Москве, а также счет в швейцарском банке и офшоры, говорится в совместном материале издания «Vласть» и Центра исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP).

Данная информация стала известна благодаря масштабной утечке данных из банка Credit Suisse. Согласно публикации, в 1998 году в этом банке был открыт счет для тогдашней жены Токаева Надежды и их 14-летнего сына Тимура, который в то время учился в дорогой школе-интернате в Женеве.

Точный объем прошедших через счет средств неизвестен, но на максимуме — в 2005 году — на нем лежало около 1,5 млн швейцарских франков (около $1 млн).

Счет Токаевых в Credit Suisse был закрыт в 2011 году, а через год семья создала две офшорные компании на Британских Виргинских островах: Wishing Well Group Inc, которой владела бывшая жена Токаева, и Wisdom Invest & Finance Inc., принадлежавшую сыну, отмечает издание.

В те годы Токаев занимал высшие государственные должности, в том числе был главой МИД, премьер-министром и спикером сената.

Кроме того, семья приобрела три квартиры в Женеве и окрестностях на имя Тимура. Он и его мать владели и несколькими дорогими квартирами в Москве. Стоимость всего имущества совокупно составляла не менее $7,7 млн, утверждается в публикации.

Ранее сообщалось, что Токаев анонсировал заявление по поводу президентского срока.

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