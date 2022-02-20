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В Германии опасаются ответных мер России в ответ на санкции

Глава партии СДПГ Мютцених: Россия в ответ на санкции может ограничить поставки газа в Европу

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Michele Tantussi/Reuters

Глава фракции Социал-демократической партии Германии Рольф Мютцених заявил, что Россия в ответ на западные санкции может ограничить поставки газа в Европу. Об этом он сообщил телеканалу ZDF.

«Мы столкнемся не только с относительно пустыми газохранилищами, но и, вероятно, с перебоями в поставках газа из России», — сказал он.

По его словам, у Германии будут «альтернативы», но в Берлине пытаются «предотвратить» такой сценарий.

Ранее глава комитета бундестага по энергетике и защите климата, депутат от Левой партии Клаус Эрнст заявил, что правительство ФРГ должно прекратить угрожать России санкциями против газопровода «Северный поток — 2».

Парламентарий напомнил высказывание министра иностранных дел германии Анналены Бербок, заявившей, что в случае вторжения России на Украину Берлин может наложить ограничения на газопровод.

До этого госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о направленной против «Северного потока — 2» совместной реакции Берлин и Вашингтон на гипотетическую российскую агрессию.

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