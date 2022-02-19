Германия пригласила Украину на встречу G7

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила по итогам переговоров на Мюнхенской конференции по безопасности, что руководители МИД стран G7 (Группы семи) пригласили к участию главу украинского внешнеполитического ведомства Дмитрия Кулебу, сообщает ТАСС.

«Мы ему сказали, что во время этого тяжелого кризиса для Украины, который стал для нее также тяжелым экономическим и финансовым кризисом, мы — партнеры по G7 — находимся на стороне Украины», — сказала Бербок журналистам.

По ее словам, Украина суммарно получила более $48 млрд от «Большой семерки» и других международных институтов с 2014 года.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что экономических санкций против России в случае ее вторжения на Украину может быть недостаточно, поэтому Лондон готов наложить ограничения отдельных лиц и стратегически важные для Москвы предприятия.