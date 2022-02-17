Эксперт объяснил несиловые методы России в разрешении ситуации вокруг Украины

Политолог Николай Злобин объяснил, почему Россия не изъявляет желание использовать силовые методы в разрешении ситуации вокруг Украины. Об этом сообщает «Украина.ру».

По словам политолога, в Москве осознают, что такой способ не является решением проблемы. Злобин подчеркнул, что наилучшим вариантом для России стала бы смена политического режима на Украине, а власть оказалась бы противоположностью существующему правительству страны и выступала бы за дружеские отношения с РФ.

Эксперт добавил, что России не интересна обычная военная операция против Украины, которая не повлияет на смену власти.

«А сама идея смены режима на Украине совершенно справедливо напоминает, чем занимался Запад на протяжении последних 20 лет в разных регионах мира и то, что Россия категорически отвергала. Поэтому любые активные действия России, на мой взгляд, требуют как минимум отказа от минских соглашений, от идеи невозможности смены режима в других странах военными или полувоенными методами, от политики поддержки региона в борьбе против центральной власти», — утверждает Злобин.

Он отмечает, что такое могло бы случится, если бы в России произошли фундаментальные преобразования в плане внешней политики, к чему страна пока не готова.

Ранее депутат Верховной рады Виктор Медведчук заявил, что историей о якобы готовящемся вторжении РФ власти Украины пытаются отвлечь внимание население страны от существующих и более насущных проблем.