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В МИД РФ назвали выгоду для НАТО от предложений РФ по гарантиям безопасности

Замглавы МИД Грушко: реализация предложений РФ укрепит безопасность НАТО

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Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко рассказал ТАСС, что предложения РФ по гарантиям безопасности выгодны и для НАТО.

«[Реализация предложений] обеспечит, во-первых, безопасность Российской Федерации, ее законные интересы безопасности, улучшит региональную безопасность и общеевропейскую безопасность, кстати говоря, и укрепит безопасность самого альянса», — объяснил представитель МИД.

Ранее руководитель Департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова заявила, что подготовка ответа РФ в адрес США и НАТО по гарантиям безопасности находится в завершающей стадии.

США и НАТО отказались подписать договор по гарантиям безопасности в Европе, который предложила Россия. Западные партнеры не согласны с требованием не принимать в альянс бывшие страны СССР, что должно было стать частью соглашения с Москвой. Кроме того, США и НАТО обвинили Россию в том, что она «нарушила доверие», лежащее в основе сотрудничества между странами, из-за ситуации вокруг Украины. Тем не менее на Западе готовы и дальше обсуждать с Москвой меры по совместному разоружению и деэскалации.

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