Лавров рассказал о прямой угрозе расширения НАТО для России

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил по итогам встречи в формате «2+2» (главы МИД и Минобороны России и Бразилии), что политика открытых дверей НАТО превращается в бескомпромиссное расширение альянса на восток и создает прямую угрозу безопасности России, сообщает РИА «Новости».

По словам министра, такая внешнеполитическая линия США направлена на подмену международного права таким порядком, который базируется на правилах.

«Эта линия в том, что касается европейского региона, проявляется в политике так называемых открытых дверей, которая в нарушение всех правовых норм, всех политических обязательств выливается в безоглядное расширение НАТО на восток, создавая прямые угрозы безопасности РФ», — сказал глава российского внешнеполитического ведомства.

Ранее стало известно, что шведские власти не станут направлять заявку на вступление в НАТО. По словам главы МИД Анн Линде, свобода от военных альянсов приводит к безопасности и стабильности в Северной Европе.