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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Власти США передислоцировали резидентуру ЦРУ из Киева

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Larry Downing/Reuters

Американские власти временно перенесли из Киева на другое место украинскую резидентуру Центрального разведывательного управления. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источник.

«США временно передислоцировали свою резидентуру ЦРУ в Киеве во вторник (15 февраля), спустя день после того, как госдепартамент объявил о переводе своего дипломатического корпуса во Львов», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что перемещение сотрудников ЦРУ из украинской столицы может усложнить сбор данных о предполагаемой российской деятельности на Украине.

С осени прошлого года в западных СМИ, а также на Украине заявляют, что Россия якобы готовит «крупномасштабное вторжение» на Украину. В Москве подобные утверждения неоднократно отвергали.

Так, британский таблоид The Sun ранее заявил, что Россия «вторгнется» на Украину в 3.00 по киевскому времени (4.00 мск) 16 февраля.

Президент США Джо Байден в ходе разговора с лидерами союзных стран также утверждал что Россия может напасть на Украину 16 февраля.

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Обострение ситуации вокруг Украины
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