Шутка Зеленского напугала трейдеров на фондовых рынках США

Ироничное высказывание президента Украины Владимира Зеленского по поводу угрозы вторжения России напугало трейдеров на фондовом рынке США, которые всерьез восприняли его слова, пишет Bloomberg.

14 февраля Зеленский обратился с речью к украинцам. Речь президента была посвящена текущей ситуации вокруг Украины. Он заверил граждан, что армия сможет защитить государство, а власти просчитывают любые сценарии и риски.

Это заявление стало причиной короткой волны панических распродаж на рынках, пишет издание. Трейдеры испугались слов Зеленского о том, что его якобы проинформировали о дате нападения. Советнику офиса президента Украины Михаилу Подоляку пришлось позднее уточнить, что высказывание Зеленского про 16 февраля следует воспринимать как иронию и что Украина продолжает скептически относиться к называемым в прессе датам «вторжения» России.

Ранее заместитель представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что у России нет причин вторгаться на Украину 16 февраля.