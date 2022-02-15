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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Шутка Зеленского напугала трейдеров на фондовых рынках США

Bloomberg: шутка Зеленского спровоцировала панику на рынках

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Ироничное высказывание президента Украины Владимира Зеленского по поводу угрозы вторжения России напугало трейдеров на фондовом рынке США, которые всерьез восприняли его слова, пишет Bloomberg.

14 февраля Зеленский обратился с речью к украинцам. Речь президента была посвящена текущей ситуации вокруг Украины. Он заверил граждан, что армия сможет защитить государство, а власти просчитывают любые сценарии и риски.

Это заявление стало причиной короткой волны панических распродаж на рынках, пишет издание. Трейдеры испугались слов Зеленского о том, что его якобы проинформировали о дате нападения. Советнику офиса президента Украины Михаилу Подоляку пришлось позднее уточнить, что высказывание Зеленского про 16 февраля следует воспринимать как иронию и что Украина продолжает скептически относиться к называемым в прессе датам «вторжения» России.

Ранее заместитель представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что у России нет причин вторгаться на Украину 16 февраля.

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Обострение ситуации вокруг Украины
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