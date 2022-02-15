Председатель КПРФ Геннадий Зюганов рассказал о самочувствии спустя 4 дня после госпитализации, сообщает РИА «Новости».

«Чувствую себя нормально. В принципе, третий день анализы нормальные. Показатели хорошие. Сегодня, наверное, станет понятно», — заявил Зюганов, уточнив, что имеет в виду возможность выписки из Центральной клинической больницы.

По словам главы пресс-службы КПРФ Александра Ющенко, Геннадий Зюганов на несколько дней помещен в больницу для профилактики. Данное решение было принято с учетом эпидемиологической ситуации в России, а также перенесенных политиком в течение последних нескольких лет операций.

Ранее в Кремле прокомментировали госпитализацию Жириновского и Зюганова.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пожелал председателю ЛДПР Владимиру Жириновскому и председателю КПРФ Геннадию Зюганову скорейшего выздоровления и «возвращения в строй».