США открыли в Польше центр для приема приезжающих с Украины американцев

США открыли в Польше у украинской границы центр для приема приезжающих с Украины американцев. Об этом в Facebook сообщает посольство США на Украине.

В посольстве отметили, что граждане США могут пересекать границу между Польшей и Украиной по земле.

«Посольство США открыло центр приветствия у этих пунктов пересечения границы для предоставления помощи гражданам США, приезжающим в Польшу с Украины», — говорится в сообщении.

Ранее пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что США не будут перебрасывать американские войска из Польши на Украину, но военные могут помочь при проведения эвакуации.

Кирби подчеркнул, что войска останутся исключительно на территории Польши.

До этого США направили в Польшу истребители F-15 для усиления коллективной обороны НАТО. Отмечается, что истребители будут взаимодействовать с польскими и датскими самолетами F-16, которые патрулируют Балтику. По данным ВВС, самолеты укрепят оборону союзников на фоне «наращивания Россией военной мощи вблизи Украины». Также истребители примут участие в учениях против воздушных и наземных целей.