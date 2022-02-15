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В Италии объяснили сложность введения санкций против России

Глава Госсовета Италии Фраттини: сложно вводить санкции, когда ЕС нужен российский газ

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Brian Snyder/Reuters

Председатель Государственного совета Италии Франко Фраттини объяснил, почему сложно вводить санкции в отношении РФ. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Когда есть необходимость в российском газе, сложно ввести санкции. Все дело в дипломатическом балансе», — сказал политик.

По его словам, если бы президент России Владимир Путин в текущей ситуации помимо Италии дал гарантии на поставки энергоносителей Евросоюзу, «этот жест был бы очень высоко оценен, поскольку очевидно, что многие европейцы зависят от поставок российского газа». Глава Госсовета при этом указал, что российский лидер «частично даже дал» такие гарантии.

Ранее премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что у ЕС нет возможностей вводить санкции против России в газовой сфере.

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Санкции против России
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