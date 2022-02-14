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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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В ООН призвали снизить напряженность вокруг Украины

Гуттериш выразил озабоченность по поводу спекуляций на тему «войны» в Европе

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Fredrik Sandberg/TT News Agency/Reuters

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш высказал глубокую обеспокоенность сообщениями о возможном военном конфликте в Европе, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что цена конфликта — в человеческих страданиях, разрушениях и ущербе европейской и глобальной безопасности — слишком велика, чтобы «даже думать» об этом «катастрофическом столкновении».

Генсек ООН призвал решать вопросы по украинской тематике в рамках дипломатии, подчеркнув, что нужно продолжать работу в этом направлении. Так, отметил Гуттериш, он уже провел переговоры с главами МИД России и Украины и ясно выразил, что «альтернативы дипломатии нет».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении к нации заявил, что Киев стремится к миру и хочет решать «все вопросы исключительно путем переговоров», не «посягает на чужое», но и не «отдаст своего». По его словам, и Донбасс, и Крым вернутся на Украину «исключительно дипломатическим путем».

Днем ранее Зеленский, по информации CNN, попросил у американского коллеги Джо Байдена предоставить Киеву дополнительную финансовую и военную помощь.

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Обострение ситуации вокруг Украины
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