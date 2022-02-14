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Премьер Британии Джонсон призвал страны Европы отказаться от «Северного потока — 2»

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Ukrainian Presidential Press/Reuters

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал страны Европы отказаться от российского газопровода «Северный поток — 2» и найти альтернативы российскому газу. Заявление политика приводит корреспондент The Sun Ник Каттеридж.

«Всем европейским странам необходимо вывести «Северный поток» из кровотока, выдернуть эту подкожную капельную подачу российских углеводородов. Нам нужно найти альтернативные источники энергии, чтобы подготовиться к очень и очень серьезным экономическим последствиям для России», — сказал глава британского правительства.

Ранее Борис Джонсон объявил о готовности Великобритании нарастить военную мощность в Восточной Европе на фоне угрозы «вторжения» России на Украину. В частности, британский премьер не исключил отправки истребителей и кораблей для защиты юго-восточных государств региона. В России слова Джонсона посчитали провокацией, указывая, что британские вооруженные силы не могут представлять реальную угрозу. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

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