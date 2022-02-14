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В ОБСЕ проведут заседание, касающееся перемещения российских войск

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Ronald Zak/AP

Запрошенное Киевом заседание ОБСЕ для прояснения ситуации с перемещением войск вдоль российско-украинской границы состоится 15 февраля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председательство ОБСЕ.

Встреча будет проведена в соответствии с Венским документом (ВД-2011) о мерах укрепления доверия и безопасности.

Ранее пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко уточнил, что глава ведомства Дмитрий Кулеба вчера поручил направить официальный запрос на проведение отдельной встречи ОБСЕ для обсуждения «усиления и перемещения войск России».

«Такая встреча должна состояться в течение 48 часов, вероятно, 15 февраля», — сказал представитель украинского МИД.

Также Николенко описал дальнейшие действия Киева в случае получения «неудовлетворительной информации во время встречи во вторник». По его словам, тогда Кулеба будет инициировать в ОБСЕ совместное заседание Постоянного совета и Форума по сотрудничеству в области безопасности.

«Не только для обсуждения ситуации, которая сложилась на границах Украины и временно оккупированных территорий, а для возможной выработки рекомендаций о дальнейших шагах относительно России», — подчеркнул он.

Ранее заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России Станислав Гаджимагомедов заявил, что коллективный Запад подталкивает Украину к силовому сценарию установления контроля над республиками Донбасса и над Крымом.

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